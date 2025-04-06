Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на железнодорожный переезд фуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

ДТП произошло в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия и угрозы экологии нет. На место направлены два восстановительных поезда. На период проведения работ движение поездов приостановлено.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с вагонами встречного поезда на перегоне Чалганы – Ушумун в Амурской области. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.