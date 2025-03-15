Движение на Ж/Д участке в Амурской области приостановлено из-за схода вагонов

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с вагонами встречного грузового поезда, которые также сошли с рельсов на соседнем пути. Инцидент произошел в Амурской области, сообщает пресс-служба госкомпании "Российские железные дороги" (РЖД).

Уточняется, что поезда сошли с путей в субботу, 15 марта, в 06:47 по московскому времени. Авария произошла на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадал машинист встречного поезда. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура, однако специалисты не выявили угрозы для экологии.

В результате движение на участке пришлось приостановить. В связи с этим РЖД не исключает задержек пассажирских поездов.

К месту происшествия были направлены четыре восстановительных поезда. Кроме того, создан штаб по устранению последствий случившегося. Специалисты устанавливают причины происшествия.

В конце февраля в Московской области локомотив столкнулся с грузовым автомобилем, выехавшим на переезд. Инцидент произошел в Ступине.

ДТП случилось на железнодорожном переезде, расположенном на 14-м километре автодороги Сырьево – Татариново – Сидорово. В результате происшествия никто не пострадал.