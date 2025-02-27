Локомотив столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Московской области локомотив столкнулся с грузовым автомобилем, выехавшим на переезд. Инцидент произошел в Ступине, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

ДТП случилось в 11:20 по московскому времени на железнодорожном переезде, расположенном на 14-м километре автодороги Сырьево – Татариново – Сидорово. Поезд столкнулся с грузовиком, когда тот выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке, сказано в сообщении.

Ранее поезд врезался в автомобиль в Орловской области. Водитель авто выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

До этого в Подмосковье автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. Машина получила серьезные повреждения, водитель погиб.