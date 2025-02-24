24 февраля, 12:17Происшествия
Поезд столкнулся с автомобилем в Орловской области
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Поезд врезался в автомобиль в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Инцидент произошел 24 февраля в 09:08 на станции "Отрада". По данным МЖД, автомобилист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.
В результате водитель и пассажир автомобиля скончались. Экипаж и пассажиры поезда не обращались за медицинской помощью, уточнили в МЖД.
Из-за произошедшего поезд, попавший в аварию, задерживается. При этом иные составы следуют в рамках графика. Для ликвидации последствий ДТП на место направлены все необходимые силы.
В МЖД автомобилистов вновь призвали соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
Несколькими днями ранее водитель погиб за рулем Lada при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в подмосковном городском округе Дубна. Правоохранители выяснили, что машинист электропоезда столкнулся с автомобилем, когда тот пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.
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