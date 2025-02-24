Поезд столкнулся с автомобилем в Орловской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Поезд врезался в автомобиль в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел 24 февраля в 09:08 на станции "Отрада". По данным МЖД, автомобилист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате водитель и пассажир автомобиля скончались. Экипаж и пассажиры поезда не обращались за медицинской помощью, уточнили в МЖД.

Из-за произошедшего поезд, попавший в аварию, задерживается. При этом иные составы следуют в рамках графика. Для ликвидации последствий ДТП на место направлены все необходимые силы.

В МЖД автомобилистов вновь призвали соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Несколькими днями ранее водитель погиб за рулем Lada при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в подмосковном городском округе Дубна. Правоохранители выяснили, что машинист электропоезда столкнулся с автомобилем, когда тот пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

