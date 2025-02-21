Автомобилист погиб при столкновении с поездом в Подмосковье

Водитель автомобиля Lada погиб при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в подмосковном городском округе Дубна, передает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла примерно в 10:30 по московскому времени. Предварительно правоохранители выяснили, что машинист электропоезда столкнулся с автомобилем, когда тот пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, после чего будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили детали инцидента. ЧП произошло на 125-м километре четвертого пикета. Поезд следовал маршрутом № 6128.

Для выяснения всех обстоятельств и причин аварии на место выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков, отметили в ведомстве, добавив, что прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Накануне, 20 февраля, ДТП с участием двух машин произошло на Тверской-Ямской улице Москвы в районе дома 13, строения 1. Движение в районе места происшествия было затруднено на 2,2 километра.

До этого три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля и автобуса в подмосковном городском округе Чехов. ДТП случилось на 6-м километре трассы М-2 "Крым". Водитель за рулем Mazda выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате автомобилист и пассажир легковушки, а также пассажир автобуса получили травмы, им оказана помощь.

