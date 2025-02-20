20 февраля, 13:36Происшествия
Машина сбила двух школьниц на пешеходном переходе в Казани
Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"
Водитель автомобиля Lada Priora сбил двух школьниц 8 и 15 лет, переходящих пешеходный переход, в Казани. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на городское управление ГАИ.
В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло вечером 19 февраля в Кировском районе. Мужчина 1968 года рождения, двигаясь по Бирюзовой улице со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальной, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил девочек.
Школьницы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, добавили в ведомстве.
Ранее еще одно ДТП произошло в подмосковном Дмитрове. Там таксист сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на инвалидной коляске.
Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 7 по улице Маркова. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали, а затем отпустили домой.
До этого в Можайске мужчина переехал девушку на своей машине из-за того, что та объявила о расставании с ним. Причем автомобилист не остановился и продолжил движение, пока его машина не врезалась в деревянное строение.
В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, а спустя время суд арестовал злоумышленника.
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