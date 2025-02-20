Машина сбила двух школьниц на пешеходном переходе в Казани

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

Водитель автомобиля Lada Priora сбил двух школьниц 8 и 15 лет, переходящих пешеходный переход, в Казани. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на городское управление ГАИ.

В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло вечером 19 февраля в Кировском районе. Мужчина 1968 года рождения, двигаясь по Бирюзовой улице со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальной, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил девочек.

Школьницы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, добавили в ведомстве.

Ранее еще одно ДТП произошло в подмосковном Дмитрове. Там таксист сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на инвалидной коляске.

Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 7 по улице Маркова. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали, а затем отпустили домой.

До этого в Можайске мужчина переехал девушку на своей машине из-за того, что та объявила о расставании с ним. Причем автомобилист не остановился и продолжил движение, пока его машина не врезалась в деревянное строение.

В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, а спустя время суд арестовал злоумышленника.

