Суд арестовал мужчину, задавившего сожительницу в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд избрал меру пресечения мужчине, который переехал на машине решившую расстаться с ним женщину. Об этом представители ГСУ СК по Московской области сообщили в своем телеграм-канале.

Мужчина проходит обвиняемым по делу об убийстве своей сожительницы. Суд постановил оставить его под стражей до 26 июля 2024 года.



Трагедия произошла 26 мая в результате семейного конфликта. Погибшая решила закончить свои отношения с обвиняемым. После этого он сел в автомобиль и сбил женщину неподалеку от кафе, находящегося на Минском шоссе. Она скончалась в больнице из-за полученных переломов.



Следователи и криминалисты изучили место происшествия и машину обвиняемого, а также допросили свидетелей и самого мужчину, после чего назначили необходимые экспертизы.

