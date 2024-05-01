Сотрудник полиции насмерть сбил мотоциклиста в Пушкино

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мотоциклист погиб в ДТП с участием служебного автомобиля полиции в Пушкино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в телеграм-канале.

"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя служебным автомобилем марки Lada с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом, совершал выезд с второстепенной дороги, где совершил столкновение с мотоциклистом, двигающимся по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла 1998 года рождения погиб", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля был трезв. По факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, подчеркнули в МВД.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

До этого инспектор ДПС на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом. Сотрудник полиции ехал на служебном автомобиле с включенн­ыми проблесковыми ма­ячками, по данному факту назначена проверка.

