Три автомобиля и автобус столкнулись на остановке в Саратове

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Три автомобиля и автобус столкнулись на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

По данным ведомства, "Лада Веста", ВАЗ 2114, Opel Astra и автобус Mercedes маршрута № 53 столкнулись в 16:20 по местному времени (15:20 по Москве) напротив дома 116Б на проспекте 50 лет Октября. В результате аварии травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114, мужчины 1997 и 1976 годов рождения, а также два пешехода – женщины 36 и 42 лет. Пострадавших доставили в больницу.

На место выехали оперативные службы. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, оказание медпомощи пострадавшим находится на особом контроле.

Ранее маршрутка и грузовик столкнулись в подмосковном Щелкове. В региональном МВД предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали десять человек, но после количество пострадавших выросло до 15.

