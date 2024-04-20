Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15

Фото: Прокуратура Московской области

Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика в подмосковном Щелково увеличилось до 15 человек. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры по региону.

Как уточнили в ведомстве, сейчас пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

"Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту", – сказано в сообщении.

Маршрутка и грузовик столкнулись на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Щелковском районе вечером 20 апреля. В подмосковном МВД предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали десять человек.

