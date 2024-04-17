Минимум 7 человек погибли в ДТП в Бразилии из-за стаи собак

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Минимум семь пассажиров автобуса погибли в аварии в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии из-за действий водителя, который пытался избежать столкновения со стаей собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Как отметили в сообщении, в момент аварии в автобусе находились 24 человека, 15 из них получили травмы и ранения. По данным полиции, действия водителя привели к опрокидыванию автобуса.

До этого пять человек, в том числе трое детей, погибли после столкновения школьного автобуса и фуры в штате Иллинойс в США. Автобус выехал на полосу перед грузовиком, после столкновения обе машины воспламенились. Жертвами также стали водители автобуса и фуры.

