Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 км/ч – La Repubblica

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Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, за рулем автомобиля был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. За несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. У него остались жена и двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове.

Спорткар на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. В результате машину разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье. Итальянская прокуратура провела опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.

Краевская родилась в Одессе, а проживала в Швейцарии. Установить ее личность удалось благодаря заявлению о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.

Ранее чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. Авария произошла, когда Чернов ехал на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников.

Соболезнования родным и близким погибшего принес глава местного самоуправления Краснобаковского округа Нижегородской области Антон Быков, так как Чернов – уроженец нижегородского поселка Красные Баки.

По информации Госавтоинспекции Марий Эл, ДТП произошло утром 2 марта на 26-м километре автодороги "Вятка" Звениговского района. Водитель "КамАЗа" на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Volvo 540, в результате чего пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир погиб.