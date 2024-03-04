Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Марий Эл"

Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. Об этом тренер йошкар-олинского клуба тайского бокса "Красная машина" Андрей Собко сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, авария произошла, когда Чернов ехал на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Собко отметил, что прощание со спортсменом состоится 4 марта в Йошкар-Оле.

"Вечная память, боец", – добавил он.

Кроме того, соболезнования родным и близким погибшего принес глава местного самоуправления Краснобаковского округа Нижегородской области Антон Быков, так как Чернов – уроженец нижегородского поселка Красные Баки.

По информации Госавтоинспекции Марий Эл, ДТП произошло утром 2 марта на 26-м километре автодороги "Вятка" Звениговского района. Водитель "Камаза" на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Volvo 540, в результате чего пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир погиб.

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