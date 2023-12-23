Победитель чемпионатов России и Европы по боксу погиб в ДТП в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Татьяна Кириенко"

Трехкратный победитель первенства России и первенства Европы по боксу Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом заявили в телеграм-канале Федерации бокса РФ.

В сообщении уточнили, что спортсмену не было и 30 лет. Также сказано, что у погибшего Родионова остались жена и семилетняя дочь.

Обстоятельства ДТП, в результате которого погиб мужчина, не приводятся. Федерация выразила искренние соболезнования родственникам и коллегам Родионова.

"Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский. Федерация возьмет на себя все расходы и поможет семье погибшего. Весь боксерский мир скорбит вместе с вами", – заключили в сообщении.

