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07 ноября, 19:11

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BFMTV: полиция применила слезоточивый газ против участников протестов во Франции

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов во Франции

Фото: Getty Images/NurPhoto/Tonny Linke

Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников демонстраций в Лионе на юго-востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Группа участников движения "желтые жилеты" и студентов организовала акцию протеста на площади Согласия в Париже недалеко от Елисейского дворца и Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Сотрудники полиции заявили, что мероприятие не было согласовано, и всем участникам выпишут денежные штрафы в размере 135 евро. Кроме того, площадь оцепили, заблокировав участникам возможность двигаться дальше.

Как рассказали сами демонстранты, они не собираются покидать локацию до 19:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Многие сидят на земле с транспарантами, на которых написаны лозунги о желании отстаивать право на протест и призывы сократить финансирование силовых ведомств в пользу систем образования, здравоохранения и социальных нужд.

Кроме того, участники протестов требуют повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан и крупных компаний. В то же время на площади Республики проходит вторая, но уже согласованная демонстрация. Инициированное профсоюзами и студенческими организациями шествие двигается в направлении площади Нации.

В протестах принимают участие несколько тысяч человек. Перед демонстрантами, которые направляются в сторону площади Нации по бульвару Вольтера, следуют несколько шеренг сотрудников полиции. Люди размахивают флагами, некоторые поют, несут флаги и картонки, на одной из которой написано "Революция". Местные жители стучат ложками по кастрюлям, выражая поддержку манифестантам.

Спустя время в Париже начались столкновения полиции и протестующих. Правоохранители группируются, оттесняют манифестантов, а также применяют дубинки и пытаются свалить с ног подсечками. Нескольких человек уже задержали.

Акции проходят и в других городах Франции, в частности, в Марселе. Кроме того, профсоюзы работников образовательной сферы призвали французов провести новую забастовку 10 ноября. По мнению организаций, ключевой проблемой сотрудников образовательной сферы является недостаточная заработная плата.

В связи с этим они потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, увеличения финансирования и создания новых рабочих мест, улучшения условий обучения, сохранения государственных научно-исследовательских учреждений и отказа от сокращения рабочих мест в бюджете на 2027 год.

Как сообщает газета Figaro со ссылкой на данные профсоюзов молодежи, на манифестации по всей Франции 7 ноября вышли примерно 250 тысяч человек, включая 75 тысяч – в Париже.

Во Франции с середины октября проходят массовые акции протеста. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Во время манифестаций 31 октября и в ночь на Хеллоуин в Париже задержали около 779 человек. К протестам присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования. В коммуне Гап участники манифестации против роста стоимости жизни сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

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