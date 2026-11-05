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05 ноября, 15:16

В мире

Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за протестов во Франции

Фото: 123RF.com/lenoriv

Эйфелева башня в Париже не принимает посетителей из-за общенациональной демонстрации, которая проходит во Франции. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Акция проходит 5 ноября по призыву крупнейших профсоюзов страны. Власти ожидают в регионах до 700 тысяч участников, в столице – до 80 тысяч человек. Порядок будут обеспечивать около 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов, говорили в министерстве внутренних дел Франции.

Во Франции с середины октября проходят массовые акции протеста. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Во время манифестаций 31 октября и в ночь на Хеллоуин в Париже задержали около 779 человек. К протестам присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования. В коммуне Гап участники манифестации против роста стоимости жизни сожгли чучело президента Эммануэля Макрона.

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