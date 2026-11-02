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02 ноября, 13:10

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DPA: в Германии протестующие заблокировали входы в Гамбургский университет

В Германии протестующие заблокировали входы в Гамбургский университет

Фото: Getty Images/Alexander Koerner

Молодые активисты перекрыли проходы в здание Гамбургского университета в Германии утром 2 ноября. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Перед входами на факультет экономики и социальных наук демонстранты установили строительные ограждения и мусорные контейнеры. Также участники акции разместили у университета транспаранты.

Одна из активисток пояснила, что протест связан, в частности, с недовольством распределением государственных расходов. По ее словам, каждый третий евро в Германии направляется в военную промышленность вместо сферы образования.

Молодежные протесты в Германии 31 октября прошли более чем в 30 городах, в том числе в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Штутгарте. Во Франкфурте-на-Майне акция переросла в столкновения с полицией – демонстранты разбивали витрины магазинов и разграбили оружейный магазин.

Участники выступали против возможного возвращения воинской повинности, требовали увеличить расходы на образование и здравоохранение, инвестировать в защиту климата и сдерживать рост стоимости жизни. Также они выразили солидарность с протестующими во Франции.

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