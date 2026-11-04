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04 ноября, 04:34

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрит жалобу Лерчек на приговор в закрытом режиме

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу апелляционной инстанции.

Заседание назначено на 5 ноября, на процесс не пустят ни слушателей, ни представителей СМИ. Участие самой Чекалиной также не планируется, в суде будет присутствовать ее адвокат.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они вывели за рубеж более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, однако спустя время расследование возобновили. Она получила условное наказание и штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов. Однако защита и прокуратура обжаловали приговор.

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