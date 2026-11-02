Экс-стилист Лерчек получила условный срок по делу о мошенничестве

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Суд вынес приговор стилисту Эльвире Янковской, продававшей поддельные брендовые вещи под видом оригинальных, в том числе блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, Янковская представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам сумки, кроссовки, туфли, ремни, одежду и украшения известных торговых марок.

Покупателям она говорила, что товары якобы привезены напрямую из-за рубежа, и продавала их дешевле рыночной цены, вводя людей в заблуждение относительно подлинности вещей. Экспертиза установила, что продукция неоригинальная – контрафакт Янковская покупала на торговых площадках столицы.

От ее действий пострадали 7 человек, общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Одной из потерпевших она продала подделки более чем на 1,9 миллиона рублей, тогда как, по заключению экспертов, их реальная стоимость не превышает 38 тысяч рублей. У другой женщины таким же способом похищено свыше 1,2 миллиона рублей. При этом проданные ей вещи в действительности стоили 26 тысяч рублей.

"Янковская приговорена к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет", – отметили в надзорном ведомстве, уточнив, что приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело против стилиста возбудили в 2022 году. В октябре 2025-го ее отправили под стражу. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений.

Позднее Янковская перечислила Чекалиной примерно 2 миллиона рублей в качестве компенсации за подделки, проданные под видом оригинальных вещей. После этого Лерчек попросила прекратить производство по гражданскому иску к стилисту.