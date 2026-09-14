РИА Новости: стилист Янковская возместила Лерчек 2 млн рублей за подделки брендов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Арестованная по делу об особо крупном мошенничестве стилист Эльвира Янковская перечислила блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) примерно два миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Деньги стали компенсацией за подделки с рынка "Садовод", проданные под видом оригинальных вещей премиальных марок. Как следует из материалов дела, Янковская представлялась профессиональным стилистом и предложила Чекалиной привозить из-за рубежа брендовую одежду по цене ниже рыночной.

Блогер согласилась и в течение 1,5 года покупала через посредницу предметы гардероба таких марок, как Christian Dior, Prada и других, однако после очередной покупки усомнилась в подлинности товаров.

Она показала вещи специалистам, которые установили, что это контрафакт – пошив не соответствовал оригиналу. Блогер предлагала урегулировать конфликт мирно, однако стилист отказалась.

Было выяснено, что Янковская покупала товары для клиентов у владелицы аккаунта, представленного как консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс. Закупки шли на рынке "Садовод", в ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердили владелица страницы и свидетели – работники рынков, которые видели Янковскую и передавали ей заказы.

Уголовное дело в отношении Янковской было возбуждено в 2022 году. В октябре 2025 года ее отправили в СИЗО. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений обвиняемой.

Водитель стилиста рассказывал, как Янковская купила на рынке "Дубровка" копию люксовой сумки Hermes. В тот же день водитель встретился с экс-супругом Лерчек Артемом Чекалиным и передал вещь в пакете из ЦУМа. Стилист, в свою очередь, опровергла показания.

