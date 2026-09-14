Московские врачи спасли почку подростка

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Хирургам больницы имени Сперанского удалось сохранить почку 14-летнего пациента после операции на мочеточнике. Об этом сообщил официальный канал столичного департамента здравоохранения в МАХ.

Подростка доставили в больницу с болью в боку и тошнотой. Обследование показало нарушение оттока мочи из-за полипа в мочеточнике. Врачи назвали такую причину формирования гидронефроза крайне редкой. Ранее мальчик не наблюдался в московских медучреждениях.

Во время операции специалисты удалили часть поврежденного мочеточника и полип с множеством разветвленных отростков, из-за которых новообразование напоминало осьминога.

После вмешательства отток мочи полностью восстановился. В дальнейшем подросток будет наблюдаться у детского уролога-андролога.

Ранее столичные врачи прооперировали 11-летнего мальчика с дивертикулом мочеточника – слепым отростком, в котором застаивалась моча и образовался камень. Ребенок поступил с почечной коликой, обследование также выявило второй камень, нарушавший отток мочи.

Врачи удалили оба камня и иссекли дивертикул, чтобы снизить риск их повторного образования. После операции мальчика выписали, теперь за состоянием его почек будет следить нефролог.