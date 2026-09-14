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14 сентября, 15:39

Общество

В Москве мужчине пересадили почку после многолетнего приема протеина

Фото: 123RF.com/marchsirawit

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пересадили почку мужчине, который несколько лет регулярно употреблял протеин и интенсивно тренировался. Об этом сообщили в пресс-службе московского медучреждения на платформе МАХ.

У мужчины появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. Состояние пациента постепенно ухудшалось, в результате ему потребовался гемодиализ, а затем трансплантация почки. Операция прошла успешно, сейчас мужчина восстанавливается.

"Уже через несколько месяцев ему разрешат постепенно вернуться к физическим нагрузкам, но только при строгом соблюдении рекомендаций врача", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что изменения в работе почек на ранних этапах могут протекать без отеков и других заметных симптомов. При высокобелковом рационе важно следить за питьевым режимом, регулярно сдавать анализы мочи и контролировать показатели биохимии крови.

Ранее пересадка почки потребовалась пациентке, которая четыре года бесконтрольно принимала сильные мочегонные, чтобы похудеть. Девушка начала пить их в 21 год без обращения к врачам по несколько блистеров в день, но отеки не уходили, а злоупотребление препаратами привело к почечной недостаточности.

К моменту госпитализации она весила 41 килограмм при росте 163 сантиметра. Пока искали донора, девушка жила на гемодиализе, а после пересадки начала набирать вес.

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