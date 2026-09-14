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14 сентября, 16:11

Общество

Минтранс РФ допустил появление "пухососов" на улицах городов

Фото: depositphotos/2happy

Если "пухососы" действительно понадобятся коммунальным службам российских городов, Минтранс РФ сделает все необходимое для запуска их производства и поставок. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, передает ТАСС.

"Если они будут нужны нашим коммунальщикам, мы обеспечим все необходимое нормативное сопровождение и нужные решения", – отметил министр.

Летом 2026 года в Сети завирусилось ИИ-видео с самоходными роботами, собирающими тополиный пух на улицах Москвы. На борту каждого их них можно было заметить надпись "Это пухосос".

После этого в Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака "Пухосос". Она находится на первоначальном этапе рассмотрения – формальной экспертизе. Решение о регистрации либо об отказе будет принято только после проведения экспертизы по существу.

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