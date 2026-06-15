Настоящие российские роботы-пухососы вышли на улицы Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Многофункциональных отечественных роботов, собирающих тополиный пух и мусор, уже начали испытывать на улицах столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил замгендиректора Московского инновационного кластера (МИК) Александр Уланов.

Ранее в Сети завирусилось ИИ-видео с самоходными роботами, собирающими тополиный пух на улицах Москвы. На борту каждого их них можно заметить надпись "Это пухосос", что является отсылкой к "фирменному" дизайну московских электробусов.

"На первый взгляд, идея специализированного робота-пухососа может показаться шуткой, однако с технологической точки зрения такие решения уже существуют", – сказал он.

Уланов добавил, что создавать роботов только для уборки тополиного пуха невыгодно, поэтому российские компании разрабатывают решения для комплексной уборки городских улиц. Таким образом, один робот может собирать в том числе и опавшие листья, пыль, мелкий мусор.

Городские территории, например, может убирать робот "Пиксель" от компании "Автономика". У него есть камеры и датчики для свободного перемещения и сменное оборудование, позволяющее ему подметать, мыть дороги и убирать снег.

Сейчас такого робота уже можно встретить в Парке Победы на Поклонной горе и на Коломенской набережной. Кроме того, испытания современного оборудования проходят в инновационном центре "Сколково". Там тестируют насадку для сбора тополиного пуха и другого мусора.

По словам Уланова, технологии очень важно протестировать и подготовить к применению, поэтому весной открылся Центр испытаний робототехники фонда "МИК". Там для тестирования роботов создают максимально реалистичные условия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва активно задействует роботов в промышленности, сельском хозяйстве и спасательных операциях. Мэр отметил, что их разработка и производство является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие годы.