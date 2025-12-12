Сергей Собянин рассказал, какие профессии осваивают московские роботы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московские роботы заняты в промышленности, сельском хозяйстве, спасательных операциях и на других работах. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие десятилетия.

"Сегодня в этой сфере работает порядка 25 компаний. <…> Правительство Москвы предлагает компаниям-разработчикам комплексную систему поддержки, включающую как финансовые, так и нефинансовые инструменты", – отметил Собянин.

По словам главы города, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует до 50% ключевой ставки Центробанка по инвестиционным кредитам на сумму до 5 миллиардов рублей.

В свою очередь, Московский гарантийный фонд покрывает до 70% кредита. Также на платформе Московского инновационного кластера можно получить грант до 30 миллионов рублей.

Кроме того, важную роль в развитии робототехники играет особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва". Собянин подчеркнул, что здесь компании-резиденты могут существенно снизить налоговую нагрузку.

"(Резиденты. – Прим. ред.) На 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, платят всего 2% налога на прибыль вместо 25%, а также не платят таможенные пошлины и НДС при ввозе оборудования", – уточнил мэр.

Кроме того, ОЭЗ является площадкой для подготовки кадров:



в Руднево работает Флагманский центр практической подготовки колледжей. В нем по промышленным специальностям обучаются более 3 тысяч студентов ежегодно;

в Печатниках начал работу Центр практического обучения "Профессии будущего". Ежегодно центр будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов.

Также молодые специалисты могут пройти практику на ведущих предприятиях в рамках проекта "Техностажировка". С 2022 года в программе приняло участие 3,2 тысячи человек.

"В мае этого года в "Технополис Москва" открылся робоцентр компании "ТЕХНОРЭД". Предприятие выпускает промышленных роботов, роботизированные системы и соответствующее программное обеспечение", – рассказал Собянин.

Он отметил, что решения используют для автоматизации ряда основных производственных операций. К 2030 году резидент планирует выпустить не менее 25 тысяч роботов.

Помимо этого, для масштабирования производства в столице создана сеть технопарков. Например, в технопарке "Мосгормаш" компания "РОБОПРО" освоила выпуск коллаборативных роботов. Они используются для автоматизации рутинных производственных задач. К 2030 году планируется выпускать до 5 тысяч устройств в год.

Резидент этого же технопарка "Арипикс Роботикс" специализируется на создании роботизированных технических комплексов и ПО, сокращающих долю ручного труда.

"Например, по заказу холдинга "Объединенные кондитеры" был создан роботизированный комплекс для укладки печенья. За одну смену он упаковывает до 42 тысяч изделий – почти вдвое больше, чем может сделать бригада из 12 человек", – поделился мэр.

В свою очередь, резидент технопарка "ЭЛМА-Семеновский" "Битроботикс" создает высокотехнологичное оборудование и комплексные решения для автоматизации процессов в пищевой промышленности. Среди разработок – роботизированный комплекс для производства ватрушек "Ватрушкомат".

Между тем резидент Сколково "Невлабс" также производит роботов для пищевой промышленности – предприятие реализовало поставку уже порядка 50 роботов. А компания Ronavi Robotics внедряет свои роботизированные решения в разных отраслях.

На складе компании "ВостокСервис" в Раменском компания запустила флот из 48 мобильных роботов, объединенных интеллектуальной системой управления. Роботы компании Robotic Management Systems выполняют задачи по транспортировке грузов. Более 100 роботов различных моделей уже работают на складах заказчиков. Компания также стала призером конкурса "Новатор Москвы".

Разрабатывает и производит демонтажных роботов компания "Деморобот". Ее техника зарекомендовала себя при строительстве метро и реконструкции зданий.

"Один робот способен заменить одну или несколько бригад рабочих, которые обычно используют ручные перфораторы и отбойные молотки", – подчеркнул Собянин.

"Прикладная робототехника" поставляет манипуляционных роботов на различные предприятия. В частности, столичная компания "Станкин-Инновация" использует их в составе многофункциональных роботизированных комплексов для судостроения и ряда других отраслей.

Компания "Айскейк-Эко" закупила робота-упаковщика для мороженого – раньше эту работу выполняли 4 специалиста.

Разработка компании "Прометей" представляет собой универсальный робототехнический комплекс для проведения подводных исследований. Аппарат обладает модульной конструкцией, его разработка была проведена при поддержке Академии инноваторов.

Роботизированный киоск создали разработчики из ABA Robotics. А среди разработок команды Astramis – робот для лазерного выжигания сорняков, дрон для мойки фасадов и автономный уборщик производств.

Кроме того, среди участников Московского инновационного кластера – компания ООО "УПРАВЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РОБОТОВ". Ее устройства способны выдерживать высокие нагрузки и работать в тяжелых условиях без поломок и деформаций при проведении буровых работ.

Ранее Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ. В 2025 году предприятия запатентовали несколько высокотехнологичных изделий. Например, один из резидентов разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений.