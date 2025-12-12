Каллас заявила, что скандал с Могерини ударил по репутации ЕС

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Скандал с мошенничеством в Европейском колледже ударил по репутации Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и нацбезопасности Кая Каллас, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Euractiv и участников встречи.

Собрание сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS), на котором выступила Каллас, было посвящено аресту ее предшественницы Федерики Могерини.

"Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу", – сказала она.

При этом само выступление главы Евродипломатии продлилось порядка 30 минут. Каллас успела ответить лишь на три вопроса, после чего удалилась для участия в видеоконференции лидеров "коалиции желающих".

Ранее полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах. Причиной стало расследование возможного нецелевого использования средств объединения.

В результате по обвинению в коррупции правоохранители задержали Могерини. Также был задержан глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

Позже стало известно, что Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы после выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Также из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию Саннино.

Журналисты заявляли, что дипломаты ЕС были шокированы сложившейся ситуацией.