Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 11:54

Политика

Каллас заявила, что скандал с Могерини ударил по репутации ЕС

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Скандал с мошенничеством в Европейском колледже ударил по репутации Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и нацбезопасности Кая Каллас, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Euractiv и участников встречи.

Собрание сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS), на котором выступила Каллас, было посвящено аресту ее предшественницы Федерики Могерини.

"Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу", – сказала она.

При этом само выступление главы Евродипломатии продлилось порядка 30 минут. Каллас успела ответить лишь на три вопроса, после чего удалилась для участия в видеоконференции лидеров "коалиции желающих".

Ранее полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах. Причиной стало расследование возможного нецелевого использования средств объединения.

В результате по обвинению в коррупции правоохранители задержали Могерини. Также был задержан глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

Позже стало известно, что Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы после выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Также из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию Саннино.

Журналисты заявляли, что дипломаты ЕС были шокированы сложившейся ситуацией.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика