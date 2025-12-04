Reuters: Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы

Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua/Zhang Cheng

Экс-глава дипслужбы Евросоюза Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы после выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Могерини.

Также из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах. Причиной стало расследование возможного нецелевого использования средств объединения.

По данным СМИ, в результате по обвинению в коррупции правоохранители задержали Могерини. Также был задержан Саннино.

Журналисты заявляли, что дипломаты ЕС были шокированы сложившейся ситуацией. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.