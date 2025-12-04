Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 17:10

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы

Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы

Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua/Zhang Cheng

Экс-глава дипслужбы Евросоюза Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы после выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Могерини.

Также из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах. Причиной стало расследование возможного нецелевого использования средств объединения.

По данным СМИ, в результате по обвинению в коррупции правоохранители задержали Могерини. Также был задержан Саннино.

Журналисты заявляли, что дипломаты ЕС были шокированы сложившейся ситуацией. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика