08 февраля, 16:18

Наука

Две мощные вспышки произошли на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце в воскресенье, 8 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка мощностью М1.8 была зафиксирована в 14:18 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W47). Ее продолжительность составила 8 минут. Вторая вспышка, уровня М1.7, произошла в 14:43 в группе пятен 4358 (N16W87) и длилась 28 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый класс означает десятикратное увеличение интенсивности излучения.

Подобные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Ранее ученый Сергей Богачев рассказал, что обратная сторона Солнца недоступна для наблюдений, потому что постоянно удерживать там спутник было бы слишком сложно. По его словам, с обратной стороны светила невозможны стационарные орбиты.

Сильная магнитная буря продолжается на Земле

