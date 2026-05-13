Движение поездов на перегоне в Белгородской области полностью восстановили

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Движение поездов на перегоне в Белгородской области полностью восстановлено после схода электропоезда. Об этом сообщает телеграм-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Причиной приостановки стало повреждение железнодорожных путей.

Уточняется, что железнодорожники полностью завершили восстановительные работы. Сейчас все поезда курсируют в штатном режиме.

Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области 13 мая. Он следовал по маршруту Разумное – Томаровка.

Причиной стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина госпитализирована.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что по факту случившегося начата проверка. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта находится на контроле ведомства.