Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов во время войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе военной кампании против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Уточняется, что Нетаньяху встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Этот визит привел к "историческому прорыву" в отношениях между Израилем и ОАЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что призывал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану, а не "сносить здания".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.