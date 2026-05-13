Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 18:48

Общество

Полковник запаса ВС РФ Артамонов получил 5 лет по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: 123RF.соm/panumatp

Второй Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса ВС РФ Сергея Артамонова к 5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Артамонова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Уточняется, что отбывать наказание Артамонов будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также лишен звания и госнаграды.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием в материалах информации, составляющей государственную и служебную тайну.

Ранее экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о коррупционных преступлениях. Также суд вынес приговор двум другим фигурантам дела.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении их признали виновными в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также


судыобщество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика