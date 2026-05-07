Звездный адвокат Карабанов пробудет под стражей до 5 июля

В Москве задержали звездного адвоката Александра Карабанова, работавшего с Яной Рудковской, Жанной Фриске и бизнесменом Умаром Джабраиловым. Юриста обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности – в материале Москвы 24.

Влияние на ход дела

В Москве задержали известного адвоката Александра Карабанова. По данным Следственного комитета РФ, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В то же время следователи возбудили уголовное дело против генерального директора одной из коммерческих организаций за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2024 года гендиректор компании, в отношении которого уже велось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции, обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат пообещал повлиять на ход расследования благодаря неким связям в правоохранительных органах. За это Карабанов потребовал 7 миллионов рублей, 2 из которых якобы предназначались в качестве аванса для передачи сотрудникам следственных органов.

Установлено, что 26 ноября 2024-го юрист в помещении коллегии адвокатов получил от гендиректора 2 миллиона рублей.



из сообщения Следственного комитета При этом фактически он не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования. Полученными средствами адвокат распорядился по собственному усмотрению.

Карабанову грозит до 10 лет тюремного заключения. Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил, что адвокат помещен под стражу до 5 июля.

Следственные действия по делу Карабанова проводились 4 и 5 мая, в ходе которых юрист не признал вину, сообщил сайт РБК со ссылкой на источники.

Звездный адвокат

По данным СМИ, Александр Карабанов начинал карьеру как следователь и специализировался на резонансных экономических делах. Затем он стал заниматься адвокатской деятельностью, а в 2013-м зарегистрировал свою компанию по оказанию юридических услуг.

Адвокат брался за громкие дела. Например, с 2013-го Карабанов защищал бизнесмена Сергея Полонского, которого в 2017-м приговорили к 5 годам колонии за мошенничество. Однако предпринимателя освободили в зале суда из-за истечения сроков давности преступления.

В 2015 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил адвоката награды за защиту интересов российской туристки Натальи Корсаковой, попавшей в аварию в Таиланде. Благодаря Карабанову женщина получила медицинскую помощь и вернулась домой.

В том же году он был адвокатом потерпевшей по делу спортсмена Александра Емельяненко, который обвинялся в изнасиловании домработницы и похищении ее документов. В итоге бойца приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы (Емельяненко освободился досрочно в ноябре 2016-го).

В 2017-м Карабанов защищал ныне покойного бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Предпринимателя обвинили в хулиганстве из-за стрельбы в одной из столичных гостиниц. Прокуратура ходатайствовала о назначении наказания в виде двух лет лишения свободы условно, однако Джабраилов отделался штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Помимо этого, в период 2017–2018 годов Карабанов выступал одним из адвокатов семьи экс-полковника Дмитрия Захарченко, занимавшего должность замначальника управления "Т" в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Ему инкриминировали получение взяток и противодействие следствию. В июне 2019 года суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штраф в размере около 118 миллионов рублей, а также лишил его звания полковника и госнаград. Однако Захарченко оправдали по одному из эпизодов.

Также среди доверителей Карабанова была семья певицы Жанны Фриске, скончавшейся после долгой борьбы с онкологией. Он комментировал СМИ вопросы, связанные с судами и разбирательствами по поводу наследства.

Кроме того, юрист защищал права и интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской по делу об угрозах их сыну Александру в социальных сетях. Карабанов также регулярно выступал в российских СМИ в качестве эксперта.