Юрист Салкин: за неправильную утилизацию битой посуды грозит штраф до 3 тыс руб

07 мая, 16:51

Общество
Россиян предупредили о штрафе за выбрасывание разбитой посуды

За неправильную утилизацию битой посуды россиянам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом изданию "Абзац" сообщил юрист Михаил Салкин.

По его словам, выбрасывать разбитые чашки или тарелки в общий контейнер можно, так как это бытовые отходы. Однако необходимо учесть, как именно посуда была утилизирована.

Административное наказание возможно в случае нарушения порядка обращения с отходами, пояснил юрист. Оштрафовать человека могут, если он оставил осколки возле контейнера или мусоропровода, на лестничной площадке, а также в мусорном баке, не предназначенном для этого вида отходов.

Ранее юрист Евгений Корнеев сообщал, что штраф может грозить за выбрасывание строительного мусора в контейнер. Для его вывоза необходимо заключить договор с компанией, имеющей лицензию на транспортировку отходов I–IV классов опасности.

Кроме того, запрещено выбрасывать батарейки и аккумуляторы, так как они содержат свинец, цинк, кадмий и другие вещества, которые отравляют почву при разложении.

Москвичам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъездах

