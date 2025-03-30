Юрист Корнеев: штраф грозит за выброс мебели, батареек и макулатуры

Фото: 123RF/marina113

Далеко не каждый мусор или твердые коммунальные отходы (ТКО) можно безнаказанно выбрасывать на помойку. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

К примеру, строительный мусор не относится к ТКО, в связи с чем его нельзя выбросить в мусорный бак. Для этого нужно заключить договор с компанией, которая имеет лицензию на транспортировку отходов I–IV классов опасности.

Также в контейнер нельзя выбрасывать батарейки и аккумуляторы, поскольку в их составе есть цинк, кадмий, свинец и прочие вещества, отравляющие воду и почву при разложении. По аналогичной причине запрещается выбрасывать бытовую технику (холодильники, духовки, телевизоры и стиральные машины), мебель, макулатуру, лампочки, старые шины, аэрозоли, химикаты, оргтехнику (ноутбуки, принтеры, компьютеры) и другое.

Утилизация всего вышеперечисленного должна проходить с помощью профессиональных структур. В противном случае может грозить штраф по статье 8.2 КоАП. Для физических лиц он составит от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме напомнили, что неправильное сжигание мусора на участке грозит дачникам административными штрафами, которые могут достигать несколько сотен тысяч рублей в зависимости от последствий.

В России также могут запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов для борьбы с большим скоплением птиц. Соответствующую нициативу уже направили в Минприроды.