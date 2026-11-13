В США раскритиковали Уиткоффа и Кушнера за подход к украинскому кризису

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Члены Демократической партии США Грегори Микс, Адам Смит и Джек Рид выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали спецпосланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера за их подход к урегулированию украинского конфликта. Документ опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей США.

Демократы утверждают, что Уиткофф и Кушнер "продолжают подрывать способность Украины договориться о справедливом и длительном урегулировании". Они считают, что спецпосланники следуют риторике Москвы и повторяют ее нарративы.

Авторы документа полагают, что подход администрации Белого дома к урегулированию конфликта рассматривается как "сделка с недвижимостью", что, по их словам, "создает угрозу глобальной стабильности". Микс, Смит и Рид призвали президента США Дональда Трампа объяснить Уиткоффу и Кушнеру, что "капитуляция в вопросе Украины" не приведет ни к миру, ни к укреплению позиций Вашингтона.

Тем временем Соединенные Штаты планируют продолжить переговорный процесс по урегулированию на Украине. Уиткофф уже сообщил о подготовке новой встречи. Однако он не рассказал о ее участниках и сроках проведения.

Следующий раунд консультаций может пройти с участием представителей Европы. Россия и Украина согласились расширить состав переговорщиков, отмечал Уиткофф.