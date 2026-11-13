В Приамурье гражданку Китая приговорили к 3 годам колонии за контрабанду драгметаллов

Фото: customs.gov.ru

В Амурской области суд приговорил гражданку Китая Ма к 3 годам колонии общего режима за контрабанду золота и серебра из России, стоимость которых составила почти 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда в своем канале в мессенджере MAX.

В апреле женщина собиралась выехать из Благовещенска в Хэйхэ. Перед поездкой она согласилась за тысячу юаней (12,4 тысячи рублей) перевезти через границу золото и серебро по просьбе другого гражданина КНР.

Мужчина спрятал под стельки ее кроссовок четыре слитка и фрагменты металла, которые впоследствии обнаружили на таможенном досмотре. Женщина данный груз не задекларировала. Как показала экспертиза, изъятое содержало свыше 2,1 килограмма золота и 292 грамма серебра.

В суде Ма объяснила, что приехала в Россию, чтобы купить шоколад для дальнейшей продажи в Китае, а о необходимости декларировать металлы осужденная якобы не знала и согласилась на перевозку из-за трудностей с деньгами. Китаянку признали виновной по статье о контрабанде стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном хранении и перевозке драгметаллов.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние, помощь следствию, а также состояние здоровья женщины и наличие иждивенцев. Золото и серебро конфисковали в доход государства.

Накануне в Хабаровском крае сотрудники Федеральной таможенной службы России пресекли попытку вывоза в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Редкий ресурс пытался незаконно вывезти из страны 56-летний мужчина. Он сложил лишайник в десять картонных коробок и раздал их другим людям, которые следовали через границу.