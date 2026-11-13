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13 ноября, 10:32

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Набиуллина: финансовый рынок России преодолел свои "детские болезни"

Финансовый рынок России преодолел "детские болезни" – Набиуллина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Финансовый рынок в России преодолел свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме "Фокус на клиента".

По ее словам, на данный момент рынок покинули откровенно недобросовестные участники, а технологическая революция и переход в "цифру" находятся в активной фазе.

"И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента", – добавила Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас мир вступает в переломную эпоху. В связи с этим ей хотелось бы, чтобы при всех подобных изменениях фокус внимания все же оставался на человеке.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляционные риски в России по-прежнему преобладают. Среди основных угроз она выделила медленное восстановление производственных мощностей, высокие инфляционные ожидания, напряженность на рынке труда и увеличение бюджетного дефицита.

Самый неблагоприятный сценарий, по мнению главы ЦБ, одновременное сокращение предложения товаров и услуг и ускорение спроса на них. Такой сценарий представляет дополнительную опасность на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

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