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13 ноября, 10:00

Технологии

В Microsoft заявили, что пока не могут устранить сбой в работе сервисов

Фото: 123RF.com/fellowneko

Техническая служба Microsoft пока не может устранить проблемы в работе сервисов компании. Об этом сообщается в аккаунте платформы Microsoft 365 в соцсети X.

"Мы понаблюдали за изменениями, внесенными для повышения эксплуатационной готовности, и убедились, что они не работают так, как мы ожидали", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что прорабатывают альтернативные меры, которые увеличат пропускную способность.

В платформу Microsoft 365 входят сервисы OneDrive, Copilot и Teams. Как следует из сервиса Downdetector, с 08:00 по московскому времени на работу почты Outlook пришло более 60 тысяч новых жалоб, а на работу платформы Microsoft 365 – свыше 18 тысяч.

Жалобы на трудности в работе сервисов компании Microsoft начали поступать вечером 12 ноября. На неполадки указывали в США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании и других странах.

К 13 ноября сбой в работе систем Microsoft охватил 74 страны и территории. Количество жалоб на работу сервисов Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз.

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