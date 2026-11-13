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13 ноября, 09:45

В мире

Американец завел вторую жену по просьбе первой

Фото: 123RF.com/photoartem

Житель США завел вторую жену по настоянию первой супруги, которая устала в одиночку справляться с домом и детьми. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

Мужчина вступил в первый брак в 2019 году. В семье родились двое детей, а сам американец был вынужден работать шесть дней в неделю. Его жена предложила завести еще одну супругу, чтобы разделить домашние обязанности.

В 2020 году второй женой мужчины стала соседка семьи, у которой уже был опыт полигамных отношений. На данный момент обе женщины родили американцу восьмерых детей, причем трижды они были беременны одновременно.

"Каждый раз мы могли кормить грудью детей друг друга, и это было просто замечательно", – рассказала одна из жен.

По ее словам, детей не смущает, что у них две матери и один отец.

Ранее Папа Римский Лев XIV подписал указ о запрете католикам вступать в браки или иметь половые отношения с несколькими партнерами. Согласно решению церкви, брак признается лишь между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь.

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