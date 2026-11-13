"Аэрофлот" оштрафовали за неоказание услуг пассажиру рейса Тюмень – Москва

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Уральская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию "Аэрофлот" к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажиру с инвалидностью рейса Тюмень – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провела Тюменская транспортная прокуратура после обращения пассажира о нарушении его прав. Установлено, что в июне 2026 года рейс из аэропорта Тюмени в Шереметьево был задержан. Во время длительного ожидания вылета перевозчик не предоставил пассажиру обязательные по правилам перевозки услуги, в том числе прохладительные напитки и питание.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ ("Оказание услуг ненадлежащего качества либо с нарушением установленных требований"). Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее авиакомпания "Северный ветер" получила штраф в размере 30 тысяч рублей за отказ в перелете из Барнаула в Сочи 25 пассажирам. По информации прокуратуры, в августе авиаперевозчик отказал в перелете гражданам из-за превышения количества зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту самолета.

