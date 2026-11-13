Пожар на складе в Раменском округе Подмосковья потушили

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковной деревне Кузяево под Раменским ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Кузяево утром 12 ноября. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка. Огонь повредил стоящие около здания автомобили.

Ранее пожар произошел на электроподстанции в Чебоксарах. Возгорание возникло по адресу проспект Ивана Яковлева, дом 4. К тушению огня привлекли 20 человек и 6 единиц техники. В итоге пожар ликвидировали.

Уточнялось, что пострадавших не было, но прокуратура региона взяла на контроль проверку по факту случившегося.

