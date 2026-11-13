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13 ноября, 08:00

Город

Мостуризм выпустил печатный гид "Покажи Москву!" с лучшими проектами победителей конкурса

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Вышел печатный гид "Покажи Москву!", в который вошли лучшие проекты победителей конкурса разных лет. Теперь его можно найти в туристических центрах "Москва", музеях, отелях и других культурных учреждениях столицы.

С 2020 года участники онлайн-конкурса "Покажи Москву!" делятся своим видением города и придумывают авторские туристические маршруты, а также рассказывают о своих районах и необычных достопримечательностях. В 2026 году горожане прислали рекордное количество заявок – около тысячи, а всего за время существования конкурса москвичи предложили более 3,5 тысячи идей маршрутов.

Первый печатный гид "Покажи Москву!" включает 10 маршрутов от победителей разных лет. В каждом содержатся совет автора, описание, карта и рассказ о наиболее ярких точках прогулки. Благодаря печатному гиду совершить ее можно самостоятельно в любое удобное время и разными способами: пешком, бегом, на велосипеде или на авто.

С помощью гида можно погрузиться в банковскую роскошь Москвы, узнать историю города по конфетному фантику или отправиться на беговую экскурсию по Садовому кольцу. Также в гид поместили прогулку по фрагментам уникального природно-городского "Зеленого кольца", информацию о визитах в Ясенево, Ростокино и Переделкино, поездки в Зеленоград и Троицк, исследование дворянских усадеб и главных святынь ТиНАО.

Ознакомиться с другими маршрутами победителей конкурса можно в специальном разделе в онлайн-издании "RUSSPASS Журнал". Вторая часть гида содержит излюбленные самими москвичами точки города – специально для гида в соцсетях телеканала Москва 24 горожан попросили рассказать о своих предпочтениях.

Подборка основана на личных рекомендациях жителей разных районов столицы: они советуют, куда заглянуть, что не пропустить и где почувствовать настоящий характер Москвы. В списке оказались 20 локаций, включая Марфо-Мариинскую обитель, кинопарк "Москино", "Аптекарский огород", Музей археологии Москвы, Чистопрудный бульвар, а также Крутицкое подворье.

Ранее число обращений к цифровому сервису для путешественников Russpass превысило 120 миллионов. Каталог платформы, запущенной в 2020 году, вырос до свыше 80 тысяч туристических предложений, которые доступны в 85 регионах страны. Через платформу можно забронировать гостиницу, выбрать ресторан, купить билет на выставку, а также подобрать готовое направление – в каталоге собрано более 1,3 тысячи маршрутов.

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