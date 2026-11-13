Кушнер сообщил о подключении Европы к переговорам по Украине

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Следующий раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине может пройти с участием европейских представителей. Москва и Киев согласились на расширение состава переговорщиков, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, подключение европейских партнеров позволит обсуждать не только территориальные разногласия между Россией и Украиной, но и более широкие договоренности о послевоенной архитектуре безопасности в Европе.

При этом Кушнер подчеркнул, что заключение масштабных соглашений по европейской безопасности возможно только после достижения всеобъемлющего урегулирования на Украине.

Спецпосланник также обозначил условия, необходимые для окончательного прекращения боевых действий. Речь идет о надежных гарантиях безопасности, механизмах предотвращения конфликтов и взаимных обязательствах сторон по деэскалации.