Женщина и двое детей погибли при пожаре на востоке Москвы

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Тела женщины и двух малолетних детей обнаружили в квартире после тушения пожара на востоке столицы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Оно расследуется по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дело возбудил Преображенский межрайонный следственный отдел управления Следственного комитета по Восточному административному округу Москвы.

Возгорание произошло 12 ноября в жилом доме на Алтайской улице. На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.