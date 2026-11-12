Хегсет наградил военного, сделавшего ему замечание у могилы Неизвестного Солдата

Фото: x.com/Secretary of War Pete Hegseth

Глава Пентагона Пит Хегсет вручил награду военнослужащему, который сделал ему замечание за смех и разговоры возле могилы Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Хегсет опубликовал в социальной сети X фотографии церемонии награждения. На снимках он вручает военному медаль за безупречную службу и благодарит его за проявленное уважение к воинским традициям.

Как уточняет WP, награду получил специалист Сухопутных войск США Томас Иглесиас, входящий в состав почетного караула. Представитель военного министерства заявил, что военнослужащий "в правильной и уважительной форме напомнил всем о необходимости соблюдать правила приличия".

Инцидент произошел после церемонии по случаю Дня ветеранов. Часовой обратился к Хегсету и сопровождавшим его советникам после того, как некоторые из них начали смеяться и разговаривать возле мемориала. Военнослужащий напомнил присутствующим, что посетители обязаны сохранять тишину и проявлять уважение на территории мемориала в любое время.