Песков: РФ не слышала от Европы фамилий участников переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия не получала от европейских стран никаких фамилий возможных участников переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, привезла ли американская сторона в Москву список возможных европейских участников переговоров.

Песков также обратил внимание на противоречивость действий европейских стран. По его словам, они пытаются демонстрировать настрой на мирное урегулирование, но одновременно заявляют о подготовке военного контингента для размещения на Украине.

"Что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах", – пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления НАТО о нерасширении на восток. Он подчеркнул, что за такими словами должны стоять действия по документальному закреплению этой позиции.

России уже обещали нерасширение Альянса, однако в итоге НАТО пять или шесть раз расширялось на восток, напомнил он.

Владимир Путин 12 ноября провел встречу с американскими переговорщиками в Кремле. В ходе разговора, который длился около 2,5 часа, российский президент предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

Также Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. При этом глава государства подчеркнул, что Россия всегда говорила о неприемлемости присутствия иностранных войск на Украине.