Евросоюз организует присутствие своей военной миссии на Украине

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Совет Евросоюза впервые решил обеспечить присутствие военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Одновременно мандат миссии European Union Military Assistance Mission for Ukraine (EUMAM Ukraine) продлен еще на два года – до 15 ноября 2028 года. На этот период предусмотрено почти 300 миллионов евро. Решение принято по итогам стратегического пересмотра работы миссии, созданной в 2022 году.

Действовать миссия будет в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами. Состав направляемого персонала, его статус, конкретное местонахождение и сроки начала работы новой структуры пока не раскрываются, в том числе не уточняется степень участия военнослужащих стран ЕС.

В то же время EUMAM продолжит взаимодействие с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой коалицией желающих. По утверждению Совета ЕС, в рамках миссии с момента ее создания подготовку прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемым размещение на Украине иностранных вооруженных контингентов. Она считает, что такие действия станут очередным шагом к большей вовлеченности европейских государств – членов НАТО в конфликт и к его обострению.