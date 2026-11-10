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10 ноября, 12:49

Безопасность

В МЧС рассказали о способах помощи увязшему в болотистой почве человеку

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Очевидцам, помогающим человеку выбраться из болотистой почвы, необходимо держаться друг за друга при помощи шарфов или палок, чтобы не увязнуть самим. Об этом рассказал ТАСС главный госинспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

В минувшие выходные в СМИ и соцсетях появились сведения о том, что мальчик увяз в грязи в сквере на улице Демакова в новосибирском Академгородке. Отмечалось, что несовершеннолетний выбежал на траву во время игры и провалился в болотистую почву. На помощь ребенку пришли четверо подростков: они разбавляли грязь водой, чтобы она стала менее вязкой, и вытягивали мальчика. В конечном итоге несовершеннолетний сумел выбраться, однако оставил в грязи сапог, который позднее выкопали лопатой.

"Очевидцами должна осуществляться помощь, подходить должны ближе к этому месту, держась между собой шарфами, палками и так далее, чтобы самому человеку не увязнуть, который будет <...> руку помощи давать тому человеку, который находится в грязи", – сообщил Кудинов.

Инспектор отметил, что принципы спасения очень похожи на те, которые действуют при помощи провалившемуся под лед: важно самому не оказаться в опасном положении. Пострадавшему при этом можно протянуть палку или шарф с безопасного расстояния, не подходя к месту провала.

Начальник отдела по безопасности на воде Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области Игорь Щетинин, в свою очередь, напомнил, что в таких случаях очевидцы должны позвонить по номеру 112, указав место происшествия и описав, что произошло.

Кудинов обратил внимание на важность помощи оказавшихся поблизости людей, так как спасателям после получения вызова необходимо время, чтобы добраться до места инцидента.

Инспектор подчеркнул, что ответственность за ограждение опасных участков лежит на органах местного самоуправления. При получении информации о подобных местах они могут оградить или засыпать соответствующие участки. Кудинов также призвал родителей объяснять детям правила безопасности.

В сентябре сотрудники МЧС, специалисты "Мособлпожспаса" и волонтеры отряда "ЛизаАлерт" спасли 91-летнего мужчину, который почти сутки не мог выбраться из болотистой местности под Подольском. Пенсионер ушел на прогулку в лес утром и к наступлению темноты не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы.

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