Comercio: полицейский погиб при взрыве в испанском Овьедо

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В испанском городе Овьедо в результате взрыва погиб сотрудник полиции, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщило местное издание Comercio.

Полицейские прибыли на вызов в один из районов города после сообщения о мужчине, который открыл огонь. Во время происшествия также пострадала женщина – ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее в центре Кракова также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из проезжавшего автомобиля на улице Славковской, в результате два человека погибли, еще десять получили ранения. Среди пострадавших оказались двое полицейских, один из которых получил три огнестрельных ранения.

Позднее глава Малопольского воеводства сообщил, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемого задержали.