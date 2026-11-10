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10 ноября, 13:42

Шоу-бизнес

Умерла бывшая возлюбленная актера Роберта Де Ниро и мать его двоих детей

Фото: Getty Images/IMAGES/Robin Platzer

В возрасте 74 лет скончалась бывшая возлюбленная голливудской звезды Роберта Де Ниро, модель и актриса Туки Смит. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на их детей.

Смит умерла в одной из клиник Нью-Йорка. Причиной смерти стал рассеянный склероз, с которым Смит "долго и мужественно боролась".

Актер и модель периодически состояли в отношениях с 1988 по 1996 год. В октябре 1995-го суррогатная мать родила паре близнецов – Эйрин и Джулиана Генри. Сейчас им по 31 году.

Смит в 1978 году была объявлена журналом Bloomingdale's моделью года. За свою карьеру она принимала участие в показах коллекций модельеров Джанни Версаче, Ива Сен-Лорана, Шанель, Юбера де Живанши, Тьерри Мюглера и других известных модельеров.

Кроме того, известность Смит принесли роли в сериалах "Полиция Майами" и "227". В 1994 году она покинула шоу-бизнес и открыла ресторан южной кухни Toukie's на Манхэттене.

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